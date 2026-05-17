Netflix plant grosse Konzert-Tour

Das Phänomen „Kpop Demon Hunters“ geht auf Welttournee, bei den Details müsst ihr euch allerdings noch etwas gedulden.

Netflix bringt gemeinsam mit AEG Presents die Welt von „KPop Demon Hunters“ als globale Konzerttour in Arenen. Städte, Termine und Ticketinfos sollen erst später im Jahr folgen, Fans können sich aber bereits auf eine Warteliste setzen lassen. Geplant ist eine Live-Show, die Elemente des Films mit Konzert-Inszenierung und K-Pop-Performance verbindet, inklusive der mystischen „Honmoon“-Energie aus dem Anime-Universum.

Noch offen bleibt allerdings, welche Künstler tatsächlich auf der Bühne stehen werden. Netflix hat bisher nicht bestätigt, ob Stimmen wie EJAE, Audrey Nuna oder Rei Ami Teil der Tour sind. Auch zur Beteiligung der „Saja Boys“ gibt es bisher keine Infos. Klar ist nur: Der Mix aus K-Pop, Animation und Fantasy scheint weiterhin zu funktionieren – und dürfte bald auch offline für volle Hallen sorgen.