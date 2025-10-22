Netflix plant Serien und Filme rund um Catan

„Catan“ gehört zu den erfolgreichsten Brettspielen der Welt und inzwischen reicht das Universum weit über den Spieltisch hinaus. Netflix hat sich nun Rechte an der Marke gesichert und plant gleich mehrere Formate.

Vom Wohnzimmertisch auf den Bildschirm: Netflix möchte Filme, Serien und animierte Projekte rund um die Welt von „Catan“ produzieren. Hinter dem Produkt stehen die Familie des Schöpfers Klaus Teuber sowie das Studio Asmodee und Produzent Roy Lee („The Lego Movie“). Damit setzt der Streaming-Riese seinen Trend, Spiele zu adaptieren, fort.

Seit dem Release des Spiels im Jahr 1995 begeistert es Millionen von Spielern weltweit – rund 50 Millionen verkaufte Exemplare und eine Übersetzung in 40 Sprachen sprechen für sich.