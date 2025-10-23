Netflix und Sony bringen die Mitchells zurück

Die chaotische, aber liebenswerte Familie Mitchell kehrt dank einer erneuten Zusammenarbeit zwischen Sony Pictures Animation und Netflix zurück. Der Produktionsstart ist für 2026 geplant.

THE MITCHELLS VS. THE MACHINES 2 IS COMING.



The sequel to the 2021 animated classic is officially on the way. From Netflix, Sony Pictures Animation, and Lord Miller. pic.twitter.com/ogzpmzvo2A — Netflix (@netflix) October 22, 2025

Nach dem Erfolg des Oscar-nominierten Animationshits wollen Netflix und Sony ein neues Kapitel für die Mitchells aufschlagen. Die Regie übernehmen Guillermo Martinez und JP Sans, während das Drehbuch diesmal von den Molyneux-Schwestern stammt – bekannt für ihren trockenen, pointierten Humor. Wie schon beim ersten Film übernimmt Netflix erneut den weltweiten Vertrieb.

Zwar sind bislang keine Details zur Handlung bekannt, doch Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit der charmanten Chaos-Familie und eine gehörige Portion schrägen Witz freuen.