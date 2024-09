Netflix verschiebt Release von The Witcher: Sirens of the Deep

Netflix hat angekündigt, den zweiten Animationsfilm der „Witcher“-Reihe zu verschieben. „The Witcher: Sirens of the Deep“ erscheint nun erst im Februar 2025.

Ursprünglich für Ende 2024 geplant, hat der Streaming-Riese den Release von „The Witcher: Sirens of the Deep“ auf den 11. Februar 2025 verschoben. Der neue Termin wurde von Doug Cockle, der Stimme von Geralt aus den Videospielen, bekannt gegeben. Ausserdem wurde ein neues Video veröffentlicht, das einen weiteren Blick auf den kommenden Film erlaubt.

Die Geschichte folgt Geralt, als er eine Reihe von Angriffen in einem Dorf am Meer untersucht. Die Dinge nehmen jedoch eine Wendung, als der berühmte Monsterjäger in einen langjährigen Konflikt zwischen Menschen und Meervolk verwickelt wird. Angesichts der zunehmenden Spannungen liegt es an Geralt und seinen Verbündeten, sowohl alten als auch neuen, einen umfassenden Krieg zwischen Land und Meer zu verhindern.