Netflix wächst weiter: Neue Inhalte, neue Deals

Netflix hat einen neuen Meilenstein erreicht: Über 325 Millionen Abonnenten weltweit. Und das Unternehmen signalisiert klar, dass es noch weiter wachsen will.

Hits wie „Kpop Demon Hunters“ und „Stranger Things“ haben dabei geholfen, den Erfolg zu sichern. Im vierten Quartal 2025 stieg der Umsatz auf rund 12,05 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 17,6 % im Vergleich zum Vorjahr.

Für 2026 plant Netflix deutlich höhere Investitionen in Inhalte. Neue Partnerschaften mit Universal, Paramount Skydance und Sony Pictures sollen das Lizenzportfolio erweitern und für noch mehr Auswahl sorgen.

Trotz zunehmendem Wettbewerb im Streaming-Markt positioniert sich Netflix als Teil des gesamten TV-Konsums. Auch wenn lineares Fernsehen nach wie vor über 40 Prozent ausmacht, setzt der Konzern auf digitale Angebote, um die Nachfrage nach Serien, Filmen und Live-Events abzudecken, egal ob auf dem Smart-TV, Laptop oder unterwegs.