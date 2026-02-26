Netflix zeigt neuen Ausblick auf Staffel 2 von Devil May Cry

Zwei Pistolen, ein Bruderduell und jede Menge Stil: Ein neuer Teaser liefert den ersten Vorgeschmack auf die zweite Staffel von „Devil May Cry“ bei Netflix.

Im Mittelpunkt steht Dante – diesmal mit seinen legendären Zwillingspistolen Ebony und Ivory. Die Animation bleibt den Spielen treu: M1911-ähnliche Bauform, Gravuren mit Namen und kleine Details, die auf Waffenmacherin Nell Goldstein hinweisen. Fanservice? Ja, aber dezent umgesetzt.

Inhaltlich wird es intensiver. Staffel 2 führt Dante direkt in das Aufeinandertreffen mit seinem Bruder Vergil. Showrunner Adi Shankar beschreibt die Staffel als Hommage an unvorhersehbare Actionfilme der 2000er: weniger lineare Story, mehr Momente, bei denen ihr denkt: „Oh, was jetzt?“ Vergil übernimmt dabei den Gegenpol zu Dantes Energie: ruhig, kontrolliert, und dennoch gefährlich.

Alle bekannten Stimmen kehren zurück: Johnny Yong Bosch als Dante, Robbie Daymond als Vergil und Scout Taylor-Compton als Lady. Los geht es am 12. Mai 2026 bei Netflix.