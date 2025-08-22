Netflix zeigt ersten Trailer zu Splinter Cell: Deathwatch

Der neue Netflix-Trailer zu „Splinter Cell: Deathwatch“ liefert frische Details zur kommenden Serie.

Sam Fisher kehrt zurück. Dieses Mal aber nicht als Pixel-Held im Videospiel, sondern als animierte Figur. Die Produktion entsteht in Zusammenarbeit zwischen Netflix und Ubisoft und ist „inspiriert von der legendären Videospielreihe.“

Zwar verrät der kurze Trailer kaum etwas über die Handlung, doch er zeigt erstmals die Serien-Version von Fisher. „Splinter Cell: Deathwatch“ scheint lose an die Ereignisse von Ubisofts Klassiker „Chaos Theory“ anzuknüpfen – wann genau die Geschichte angesiedelt ist, bleibt bisher jedoch offen.

Die Serie startet am 14. Oktober 2025 exklusiv bei Netflix. Sollte sie bei den Zuschauern gut ankommen, könnte das Ubisoft vielleicht dazu bewegen, Sam Fisher auch in einem modernen Videospiel wieder aufleben zu lassen.