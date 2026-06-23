Netflixs „Gears of War“-Film nimmt Form an

Ein neuer Einblick in die Netflix-Adaption von „Gears of War“ liefert erste Hinweise darauf, welche Geschichte der Film erzählen wird.

Der kommende Streifen aus dem „Gears of War“-Universum rückt die Ursprünge der Delta Squad in den Mittelpunkt. Das Soldatenteam kämpft während des Locust-Krieges ums Überleben gegen eine unterirdische Spezies, die die Menschheit an den Rand der Auslöschung bringt. Inszeniert wird der Film von David Leitch, der bereits mit Actionproduktionen wie „John Wick“ und „Bullet Train“ auf sich aufmerksam gemacht hat.

Laut Xbox steht die Entstehungsgeschichte der Delta Squad im Fokus. Die Handlung könnte zeitlich zwischen dem kommenden Prequel „Gears of War: E-Day“ und dem ersten Serienteil angesiedelt sein. Genau das sorgt aktuell für Diskussionen in der Community: Welche Rolle spielt Marcus Fenix? Im Spiel stösst er erst später zum Team, nachdem er eine Zeit im Gefängnis verbracht hat. Denkbar ist daher sowohl eine Geschichte über die Anfänge der Squad als auch über Fenix’ Weg in ihre Reihen.

Bis erste Szenen, ein Trailer oder ein offizieller Starttermin veröffentlicht werden, heisst es für Fans allerdings weiterhin: abwarten und eventuell vorerst auf ein Game aus dem Universum zurückgreifen.