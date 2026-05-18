Neuer Bond gesucht

Die weltbekannte Figur James Bond erschien erstmals im April 1953 im Roman „Casino Royale“ des britischen Autors Ian Fleming und prägt die Popkultur bis heute. Nun hat Amazon MGM offiziell ein Casting gestartet, um einen neuen Darsteller für den ikonischen Geheimagenten zu finden.

Statement from Amazon MGM Studios:

“The search for the next James Bond is underway. While we don’t plan to comment on specific details during the casting process, we’re excited to share more news with 007 fans as soon as the time is right.” pic.twitter.com/ngND7VS83I — James Bond (@007) May 14, 2026

Die Suche nach dem nächsten 007 läuft bereits. Casting-Direktorin Nina Gold übernimmt die Auswahl und soll das passende Gesicht für die Rolle finden. Aktuell laufen erste Vorsprechen. Frühere Berichte deuten darauf hin, dass das Studio gezielt nach einem Schauspieler unter 30 Jahren sucht. Damit dürften einige Fan-Favoriten wie Henry Cavill oder Idris Elba eher nicht infrage kommen.

Mit dem kommenden Bond-Film startet zugleich ein grösserer Neustart des Franchise. Regie übernimmt Denis Villeneuve („Dune“), das Drehbuch stammt von Steven Knight.

Bis der neue Bond offiziell vorgestellt wird, dürfte noch etwas Zeit vergehen. Klar ist aber schon jetzt: Die Neubesetzung steht für mehr als nur einen neuen Schauspieler im Smoking. Für Amazon bietet sich damit die Möglichkeit, eine der bekanntesten Filmreihen der Welt in eine neue Streaming-Ära zu führen.