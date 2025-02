Neuer Film des Parasite-Regisseurs führt Fans in Seouls U-Bahn

Hit-Regisseur Bong Joon Ho, der mit Filmen wie „Parasite“ Filmgeschichte geschrieben hat, arbeitet derzeit am Sci-Fi-Projekt „Mickey 17“. Doch sein nächster Film soll Horror-Fans wieder nach Südkorea entführen.

Nach dem Release von „Mickey 17“ will sich Bong Joon Ho einem Herzensprojekt widmen, das ihn bereits seit 2001 beschäftigt. In einem Interview mit MBC Korea bezeichnete er diesen besagten Film als sein „Lebensprojekt“. Schon 2020 deutete er an, dass es sich um eine fesselnde Mischung aus Horror und Action handeln wird – angelehnt an die epische Grösse von „Parasite“ und „Mother“.

Der geplante Film soll in der U-Bahn von Seoul spielen, und Bong hat bereits eine erste Szene beschrieben: Menschen strömen von einem Zugabteil ins nächste, während die Protagonisten auf der Flucht sind. Ohne weiteren Kontext weckt diese Szenerie Erinnerungen an den Zombie-Thriller „Train to Busan“. Weitere Details dürften in den kommenden Monaten folgen, sobald das Projekt konkrete Formen angenommen hat.