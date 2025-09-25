Neuer Jujutsu Kaisen-Film auf der grossen Leinwand

Aktuell dominiert „Demon Slayer: Infinity Castle“ weltweit die Kinos, und TOHO Animation will mit einem neuen „Jujutsu Kaisen“-Film an diesen Erfolg anknüpfen.

„Jujutsu Kaisen: Execution“ startet am 7. November 2025 in Japan, gefolgt von der Premiere in Kanada und den USA am 5. Dezember. Ein offizieller Europa-Termin steht noch aus, dürfte aber bald bekanntgegeben werden.

Nach dem Erfolg von „Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie“ setzt „Execution“ die Handlung der zweiten Staffel fort. Im Zentrum steht der Shibuya Incident Arc, eine der actionreichsten und dramatischsten Schlachten der Serie. Gleichzeitig liefert der Film einen ersten Ausblick auf die kommende dritte Staffel, die trotz abgeschlossenem Manga noch nicht endet.