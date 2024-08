Neuer Jurassic World-Film hat jetzt einen offiziellen Titel

Es gibt neue Information zum kommenden „Jurassic World“-Film, der die Reihe ergänzen wird. Sowohl der Titel als auch die Synopsis stehen nun fest.

Der nächste Film der „Jurassic World“-Reihe trägt den Titel „Jurassic World Rebirth“ und spielt fünf Jahre nach „Jurassic World Dominion“.

Scarlett Johansson übernimmt die Hauptrolle als Zora Bennett, eine Geheimagentin, die genetisches Material von Dinosauriern sammeln soll, um ein neues Medikament zu entwickeln. Während der Mission gerät sie jedoch in Schwierigkeiten und strandet auf einer Insel. Neben Johansson spielen auch Bailey als Dr. Henry Loomis und Ali als Duncain Kincaid, Zoras rechte Hand, eine Rolle.

In der offiziellen Synopsis heisst es:

„Fünf Jahre nach den Ereignissen in Jurassic World Dominion hat sich die Ökologie des Planeten als weitgehend unwirtlich für Dinosaurier erwiesen. Die verbliebenen leben in isolierten äquatorialen Umgebungen mit einem Klima, das dem ähnelt, in dem sie einst gediehen. Die drei kolossalsten Kreaturen in dieser tropischen Biosphäre sind der Schlüssel zu einem Medikament, das der Menschheit auf wundersame Weise das Leben retten wird.“