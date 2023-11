Neuer Peanuts-Film bei Apple in Arbeit

Apple arbeitet an einem neuen „Peanuts“-Film. Ein grossstädtisches Abenteuer für die Freunde.

Apple TV+ beherbergt bereits eine umfangreiche Bibliothek von Peanuts-Inhalten, einschliesslich beliebter Feiertagsspecials wie „A Charlie Brown Thanksgiving“ und „A Charlie Brown Christmas“. Die Plattform bietet auch Original-Zeichentrickserien und -specials, darunter „Snoopy in Space“ und „The Snoopy Show“ und mehr. Nun wird die Bibliothek erweitert.

Apple arbeitet an einem neuen „Peanuts“-Film, der 2024 in den WildBrain Studios produziert wird. Der Film wird die Peanuts-Bande in ein grossstädtisches Abenteuer führen, bei dem sie die Bedeutung von Freundschaft entdecken und neue Freunde treffen.

Wann genau der Film erscheint, ist bisher noch nicht bekannt.