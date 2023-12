Neuer PokÃ©mon-Themenpark angekÃ¼ndigt

Die „Pokémon“-Region Kanto und die reale Kanto-Region in Japan werden sich dank einer Partnerschaft zwischen The Pokémon Company und dem Vergnügungspark Yomiuriland in Form eines voraussichtlich permanenten Themenpark verschmelzen.

(Bild: The Pokémon Company)

Geplant ist ein Treffpunk für „Pokémon“-Fans aus aller Welt, die in einer natürlichen Umgebung das „Pokémon“-Universum erleben möchten.

Der Park erinnert an das Event „Pokémon Wonder“, das in der Vergangenheit in Yomiuriland stattfand. Fans hatten die Möglichkeit eine einzigartige Naturwanderung und „Pokémon“-Foto-Safari zu erleben. Auf der offiziellen Webseite wird betont, dass die Verbindung zur Natur ein zentrales Element des Erlebnisses bleiben wird.

Es ist noch nicht bekannt, wann der „Poképark Kanto“ eröffnet wird.