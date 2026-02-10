Neuer Teaser zu Hoppers zeigt, wie Menschen zu Tieren werden

Im Rahmen des „Super Bowl“ veröffentlichte Pixar einen neuen Teaser zu „Hoppers“ und zeigt eine Welt, in der Menschen buchstäblich in Tierkörper schlüpfen.

Pixar kombiniert Sci-Fi-Ideen mit Abenteuer und Comedy: In „Hoppers“ haben Wissenschaftler eine Technologie entwickelt, mit der das menschliche Bewusstsein in robotische Tiere übertragen wird. Die Geschichte folgt der tierbegeisterten Teenagerin Mabel, die sich als Hightech-Biber in einen Konflikt zwischen Natur und Bauprojekt stürzt.

Der Teaser wurde im Rahmen des Super Bowl gezeigt und stellt das zentrale Konzept des sogenannten Mind-Transfers (Bewusstseinsübertragung) vor. Mabel nutzt die Technologie, um Tiere zu mobilisieren, bevor ein Bauunternehmen ihren Lebensraum zerstört. Der Kinostart ist für März 2026 geplant, Regie führt Daniel Chong, produziert wird der Film von Nicole Paradis Grindle.