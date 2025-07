Neuer Teaser zu The Fantastic Four: First Steps

Der Countdown läuft: Marvels „The Fantastic Four: First Steps“ rückt immer näher, und um die Fans auf den Kinostart einzustimmen, wurde jetzt ein brandneuer Teaser veröffentlicht.

Der Film präsentiert die Ursprungsgeschichte der „Fantastic Four“ in einem völlig neuen Licht: Die Handlung spielt in einer stilvollen, retro-futuristischen Welt, inspiriert von den 1960er Jahren – ein frischer Ansatz, der bei Fans sicher gut ankommen dürfte.

Ab dem 24. Juli startet „The Fantastic Four: First Steps“ in den Kinos und verspricht eine epische, emotionale Geschichte über Elternschaft, Macht, Verantwortung und Überleben. Marvel-Fans dürfen sich auf ein visuelles und erzählerisches Highlight freuen.