Neuer Trailer zu Alien: Romulus zeigt spannende Szenen

20th Century Studios hat einen neuen Trailer zum sehnlichst erwarteten „Alien“-Film „Alien: Romulus“ veröffentlicht.

„Alien: Romulus“ ist der neueste Zuwachs des Franchise und soll die Horror-Wurzeln der Serie wiederbeleben. Die Story taucht tiefer in die furchterregenden Begegnungen und die packende Handlung ein, die zwischen den Ereignissen von Ridley Scotts Original von 1979 und James Camerons Fortsetzung von 1986 angesiedelt ist.

Regisseur Fede Álvarez, bekannt für seine Arbeiten an „Evil Dead“ und „Don’t Breathe“, bringt den Film am 16. August in die Kinos. Die talentierte Besetzung umfasst Cailee Spaeny, Isabela Merced, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn und Aileen Wu und verspricht ein fesselndes Kinoerlebnis.