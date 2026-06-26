Neuer Trailer zu Evil Dead Burn

Der neue Promo-Trailer zu „Evil Dead Burn“ hebt die Gewaltkurve noch einmal deutlich an und zeigt, dass die Reihe ihrem Ruf treu bleibt.

Der Trailer setzt stark auf groteske Bilder und Splatter-Ästhetik: besessene Körper, Blut und eskalierender Horror stehen im Mittelpunkt. Statt klassischer Waldhütte spielt sich das Geschehen in einem abgelegenen Haus der Schwiegereltern ab, wo eine Frau nach dem Tod ihres Mannes eigentlich Ruhe sucht, aber schnell in einen Albtraum gerät.

Zum Cast gehören Souheila Yacoub, Hunter Doohan und Luciane Buchanan. Kinostart ist am 9. Juli 2026. Der Film verlegt den Horror in ein sehr persönliches Setting und lässt Familienzusammenkünfte künftig vermutlich in neuem Licht erscheinen.