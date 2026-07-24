Neuer Trailer zu Resident Evil zeigt zahlreiche Easter Eggs

Ein neuer Trailer zur kommenden „Resident Evil“-Adaption zeigt nicht nur weitere Szenen aus dem Horrorfilm, sondern versteckt auch kleine Hinweise, die Fans der Spiele sofort erkennen dürften.

Zombies, Raccoon City und bekannte Anspielungen: Der neue Clip liefert mehr Einblicke in die Handlung und enthält mehrere Easter Eggs aus der Spielreihe. Gleichzeitig wird deutlich: Der Film erzählt eine eigene Geschichte und verzichtet auf bekannte Charaktere wie Leon oder Ada.

Der Trailer begleitet einen medizinischen Kurier, gespielt von Austin Abrams, der zunächst eine scheinbar normale Lieferung zu einer Klinik bringen soll. Nach einem Unfall verschlägt es ihn jedoch in eine verlassene Stadt, die sich am Ende als Raccoon City herausstellt. Dort warten Zombies und weitere Gefahren auf ihn. Die Handlung orientiert sich zeitlich an den Ereignissen von „Resident Evil 2“ aus dem Jahr 1998, bleibt aber eine eigenständige Interpretation ausserhalb des Spielekanons. Wer auf ein Wiedersehen mit bekannten Figuren hofft, sollte also mit neuen Gesichtern rechnen.

Trotzdem gibt es für langjährige Fans einiges zu entdecken. Eine Szene mit einer Schreibmaschine erinnert an das klassische Speicher-System der Spiele. Zudem tauchen Schrotpatronen vom Typ „Heavy Field“ auf, die an „Resident Evil 4“ erinnern. Auch das Durchsuchen von Schubladen nach Munition greift ein bekanntes Gameplay-Element auf. Regisseur Zach Cregger setzt damit eher auf versteckte Details als auf offensichtlichen Fanservice. Der Film startet am 17. September in den Kinos.