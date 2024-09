Neuer Trailer zu Squid Game Staffel 2

„Squid Game“ kehrt Ende dieses Jahres für die zweite Staffel zurück. Netflix hat nun sowohl ein neues Poster als auch einen neuen Trailer enthüllt, um die Wartezeit zu versüssen.

Die Serie „Squid Game“ gehört zu den erfolgreichsten Produktionen bei Netflix. Die erste Staffel, die 2021 erschien, wurde mit 1,65 Milliarden Zuschauerstunden und 142 Millionen Zuschauern zur meistgesehenen Serie von Netflix. Nach diesem Erfolg war eine zweite Staffel keine Überraschung, doch Schöpfer Hwang Dong-hyuk bestätigte in der Vergangenheit, dass die Serie mit einer dritten Staffel enden wird. Diese soll bereits 2025 erscheinen. Er bestätigte auch, dass Lee als Seong zurückkehren wird, und gab einen Hinweis auf die Handlung:

„Seong Gi-hun, der am Ende der ersten Staffel Rache geschworen hat, kehrt zurück und nimmt wieder am Spiel teil. Wird es ihm gelingen, sich zu rächen? Front Man scheint auch dieses Mal kein einfacher Gegner zu sein. Der heftige Zusammenprall ihrer beiden Welten wird sich bis zum Finale der Serie in der dritten Staffel fortsetzen, die im nächsten Jahr ausgestrahlt wird.“ Die zweite Staffel von „Squid Game“ startet am 26. Dezember auf Netflix.