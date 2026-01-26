Neuer Trailer zum Super Mario Galaxy Movie setzt auf Fanservice

Im zweiten Trailer zur kommenden Fortsetzung von „Der Super Mario Bros. Film“ zeigt Nintendo wohin die Reise mit „Super Mario Odyssey“ geht.

Der Trailer startet mit einem Blick auf Sandland (Sand Kingdom), bekannt aus dem Spiel aus dem Jahr 2017. Mario und Luigi landen dort per Röhre, werden von den sombrerotragenden Tostarenanern begrüsst und folgen einem Hinweis zu einer umgedrehten Pyramide. Im Video liefert Nintendo ausserdem weitere Fan-Momente mit Yoshi, Prinzessin Peach sowie einige Easter Eggs.

Bekannte Stimmen wie Jack Black (Bowser) und Anya Taylor-Joy (Peach) kehren zurück. Neu dabei sind unter anderem Rosalina (Brie Larson) und Bowser Jr. (Benny Safdie). Kinostart ist am 5. April 2026.