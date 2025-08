Neuer Trailer zu The Conjuring: Last Rites

Warner Bros. hat einen neuen Gänsehaut-Trailer zu „The Conjuring: Last Rites“ veröffentlicht – dem letzten Film der Horror-Reihe.

Mit „Last Rites“ wird ein neues, aber letztes spannendes Kapitel des legendären „Conjuring“-Universums aufgeschlagen. Erneut soll der Film auf einer wahren Begebenheit basieren. Der Film spielt im Jahr 1986, fünf Jahre nach „Conjuring 3: Im Bann des Teufels“. Paranormal-Ermittler Ed und Lorraine Warren haben inzwischen aber nicht nur mit Dämonen, sondern auch mit ihrem Alter zu kämpfen.

In der offiziellen Synopsis heisst es: „Janet und Jack Smurl zogen in den 1970er Jahren mit ihrer Familie in ein Doppelhaus in der Chase Street in West Pittston, Pennsylvania. In den folgenden Jahren behaupteten die Smurls, einschliesslich ihrer kleinen Töchter und Jacks Eltern, übernatürliche Ereignisse erlebt zu haben, die von seltsamen Gerüchen und Stimmen bis hin zu geisterhaften Belästigungen reichten.“

„The Conjuring: Last Rites“ läuft ab dem 4. September 2025 im Kino.