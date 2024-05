Neuer Trailer zu Twisters enthüllt

Im Jahr 1996 sorgte der Film „Twisters“ für ordentlich Adrenalin bei Filmfans. Inzwischen hat er bereits einige Jahre auf dem Buckel. Zeit für eine Neuinterpretation und die erscheint bereits diesen Sommer im Kino. Ein neuer Trailer sorgt für Vorfreude.

Mit der kommenden Produktion wird dem Film-Klassiker „Twisters“ neues Leben eingehaucht. In der Geschichte dreht sich alles um die Meteorologin Kate Cooper, die nach einem traumatischen Tornado-Erlebnis ihre Sturmajagden aufgab und sich daraufhin in einem Büro in New York City zurückzog. Ihr Freund Javi ermutigt sie, sich ihrer Vergangenheit zu stellen und wieder Stürme hautnah zu erleben.

„Twisters“ feiert am 18. Juli 2024 Kino-Premiere.