Neuer Trailer zu Until Dawn lehrt Fans das fürchten

Die „Until Dawn“-Spiele haben Horror-Fans bereits das Fürchten gelehrt – umso grösser ist die Vorfreude auf die kommende Verfilmung. Sony Pictures hat nun einen neuen Trailer veröffentlicht.

Regisseur David F. Sandberg, bekannt für „Lights Out“ und „Annabelle: Creation“, verspricht eine packende Mischung aus Grusel, Monstern und tödlicher Gefahr – was der neue Trailer eindrucksvoll unter Beweis stellt. Sandberg betont, dass der Film verschiedene Horror-Subgenres vereint, um ein intensives Erlebnis zu bieten, dabei aber den Geist des Spiels bewahrt.

In der offiziellen Synopsis heisst es:

„Ein Jahr nach dem mysteriösen Verschwinden ihrer Schwester Melanie machen sich Clover und ihre Freunde auf den Weg in das abgelegene Tal, in dem sie verschwunden ist, um nach Antworten zu suchen. Als sie ein verlassenes Besucherzentrum erkunden, werden sie von einem maskierten Mörder verfolgt und einer nach dem anderen auf grausame Weise ermordet ... nur um aufzuwachen und sich am Anfang desselben Abends wiederzufinden. Gefangen im Tal sind sie gezwungen, den Albtraum wieder und wieder zu durchleben – nur ist die Bedrohung durch den Killer jedes Mal anders und furchterregender als die vorherige. Die Hoffnung schwindet und die Gruppe erkennt bald, dass sie nur noch eine begrenzte Anzahl von Todesfällen vor sich hat und der einzige Weg zu entkommen darin besteht, bis zum Morgengrauen zu überleben.“