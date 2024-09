Neuer Trailer zur Verfilmung des Musicals Wicked

Universal Pictures bringt das beliebte und weltweit bekannte Musical „Wicked“ auf die grosse Leinwand. Das Studio hat nun einen zweiten Trailer veröffentlicht.

Das kommende Kinoereignis ist nicht nur mit einer ikonischen Geschichte, sondern auch mit echten Stars wie Cynthia Erivo als Elphaba und Ariana Grande als Glinda bestückt.

Der Film erzählt die bisher unbekannte Geschichte der Hexen von Oz und ihrer sich entwickelnden Freundschaft. In der offiziellen Synopsis heisst es:

„Die beiden lernen sich als Studenten an der Shiz-Universität im fantastischen Land Oz kennen und schliessen eine unwahrscheinliche, aber tiefe Freundschaft. Nach einer Begegnung mit dem wunderbaren Zauberer von Oz gerät ihre Freundschaft an einen Scheideweg, und ihre Leben nehmen sehr unterschiedliche Wege. Glindas unbeirrbarer Wunsch nach Beliebtheit verführt sie zur Macht, während Elphabas Entschlossenheit, sich selbst und den Menschen in ihrer Umgebung treu zu bleiben, unerwartete und schockierende Folgen für ihre Zukunft haben wird. Bei ihren aussergewöhnlichen Abenteuern in Oz werden sie schliesslich ihre Bestimmung als Glinda die Gute und die Böse Hexe des Westens erfüllen.“ „Wicked“ soll am 22. November Kino-Premiere feiern.