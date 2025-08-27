Neues Detail zu Amazons Mass Effect-Serie

Nach dem grossen Erfolg von „Fallout“ nimmt sich Amazon nun das nächste Kult-Universum vor: „Mass Effect“. Die Dreharbeiten zur geplanten Serie sollen Ende 2026 beginnen.

Das Projekt befindet sich laut Berichten bereits seit 2021 in Entwicklung. Unter Fans überwiegt jedoch noch die Skepsis. Eine direkte Adaption der Spiele-Trilogie gilt als schwierig, da die Reihe stark von individuellen Spielerentscheidungen geprägt ist. Viele zentrale Momente erfordern eine „kanonische“ Festlegung, die unweigerlich für Diskussionen sorgen würde. Auch die Geschlechterwahl von Commander Shepard stellt eine zusätzliche Herausforderung dar.

Als möglicher Ausweg gilt Amazons Erfolgsrezept mit der „Fallout“-Serie: Statt die Spiele eins zu eins nachzuerzählen, könnte „Mass Effect“ eine eigenständige Geschichte im bekannten Universum entfalten. So liessen sich Schlüsselfiguren und ikonische Elemente einbinden, ohne an die starren Pfade der Trilogie gebunden zu sein.

Wie genau Amazons Ansatz aussehen wird, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Mit dem anvisierten Drehstart Ende 2026 rückt die lang ersehnte Adaption endlich in greifbare Nähe. Die Wartezeit könnt ihr euch vielleicht mit der zweiten Staffel von „Fallout“ versüssen.