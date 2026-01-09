Neues Foto zu Avatar: The Last Airbender – Staffel 2

Netflix meldet sich mit einem neuen Lebenszeichen zur zweiten Staffel der Live-Action-Serie „Avatar: The Last Airbender“.

Aang is about to face his biggest challenge yet.



Avatar: The Last Airbender returns with Season 2 this year

2026 geht Aangs Reise weiter. Zwar hat der Streamingriese bislang nur ein einziges Bild aus der kommenden Staffel veröffentlicht, doch es reicht aus, um die Richtung vorzugeben. Die neuen Folgen setzen direkt nach der Schlacht am Nördlichen Wasserstamm an. Aang, Katara und Sokka sind erneut unterwegs, diesmal mit einem strategischen Ziel: die Unterstützung des Erdkönigs im zunehmend eskalierenden Konflikt mit Feuerlord Ozai zu gewinnen. Einfach wird dieser Weg allerdings nicht.

Der Hauptcast kehrt vollständig zurück und bekommt prominente Verstärkung: Miya Cech übernimmt die Rolle von Toph, einer der bekanntesten und meistdiskutierten Figuren der Vorlage. Zudem signalisiert Netflix langfristiges Vertrauen in die Adaption – eine dritte Staffel ist bereits bestätigt. Ein konkretes Startdatum steht zwar noch aus, doch für euch ist klar: Der Avatar-Zyklus ist noch lange nicht beendet.