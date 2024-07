Neues Update zu Captain America: Brave New World

Um den 4. Juli gebührend zu feiern, veröffentlichten die Marvel Studios ein neues Bild von Anthony Mackie als Sam Wilson in seiner neuen „Captain America“-Uniform.

Im nächsten Jahr können sich Fans auf einen neuen „Captain America“-Film freuen. Marvel Studios hat ein Update gegeben und ein neues Bild von den Dreharbeiten zu „Brave New World“ veröffentlicht. Regisseur Julius Onah beschreibt den Film als grosse Herausforderung für Sam Wilson und teilt mit, was ihn an der Produktion besonders begeistert.

„Ein Teil der Herausforderung für Sam als Captain America, der innerhalb der Regierung arbeitet, ist die Art und Weise, wie er Entscheidungen treffen wird. Der Standpunkt, den er vertreten wird, wird ihn manchmal in Konflikt mit dem Präsidenten bringen.“ „Die Action in diesem Film ist unglaublich aufregend, denn dieser Typ kann brechen, er kann bluten. Wir haben eine Menge Spass dabei, ihn an seine Grenzen zu bringen.“

„Captain America: Brave New World“ soll am 12. Februar 2025 in die Kinos kommen.