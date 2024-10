Neues Update zum Dead by Daylight-Film

Das Horrorspiel „Dead by Daylight“ begeistert sowohl PC- als auch Konsolenspieler. Auch Filmfans sollen bald auf ihre Kosten kommen, weshalb Behaviour Interactive eine Zusammenarbeit mit Blumhouse und Atomic Monster ankündigte. Fans werden sich allerdings noch gedulden müssen.

Behaviour Interactive kündigte im vergangenen Jahr Jahr in Zusammenarbeit mit Blumhouse und Atomic Monster, angeführt von Jason Blum und James Wan, einen Film zu „Dead by Daylight“ an. Seit der Ankündigung wurde es allerdings recht still um das Projekt. Im Rahmen der „New York Comic-Con“ gab es aber ein kleines Update von Blum.

Er erklärte, dass man sich derzeit auf die Entwicklung eines starken Drehbuchs konzentriere und verglich den Prozess mit dem hinter „Five Nights at Freddy's“, der rund 10 Jahre andauerte. Er betonte, dass Geduld wichtig wäre, um am Ende ein gutes Produkt abliefern zu können.