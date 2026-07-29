Neues zu Warhammer 40.000 bei Amazon

Nach langer Funkstille gibt es neue Details zu Henry Cavills „Warhammer 40.000“-Serie: Laut aktuellen Berichten soll Horror-Regisseur Mike Flanagan die Live-Action-Adaption in einer zentralen kreativen Rolle mitgestalten.

Flanagan, bekannt für Serien wie „The Haunting of Hill House“ und „Midnight Mass“, befindet sich demnach in Verhandlungen mit Amazon. Er soll nicht nur als Executive Producer an Bord kommen, sondern auch als Showrunner die kreative Leitung übernehmen sowie das Drehbuch schreiben und Regie führen. Games Workshop bestätigt zudem, dass die ersten Story-Entwürfe bereits fertiggestellt wurden. Als Nächstes soll die Arbeit an den Skripten beginnen.

Für Fans gibt es allerdings auch einen Dämpfer: Mit einem Start der Serie ist vorerst nicht zu rechnen. Games Workshop spricht von einer langfristigen Zusammenarbeit mit Amazon, bei der die Entwicklung mehrerer Filme und Serien noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird. Ziel ist es, nicht nur eine einzelne Produktion umzusetzen, sondern langfristig ein grösseres „Warhammer 40.000“-Universum aufzubauen.