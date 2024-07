Nike präsentiert Tekken 8-Modell

Nike schlägt erneut zu, diesmal mit einer spannenden Kollaboration für Fans von „Tekken 8“. Die Marke hat sich mit „Tekken“ zusammengetan, um eine exklusive Version der „Nike Air Foamposite One“ zu präsentieren.

Das Obermaterial der Schuhe besticht durch einen Krokoleder-Look und ein vollständig irisierendes Finish. Die „Tekken 8“-Ikonographie ziert die linke Zunge und die Einlegesohle, während Mishimas spezieller Fist-Move auf dem einzigartigen Design der Aussensohle durch das durchsichtige Gummi sichtbar wird.

Auch die Verpackung der Tekken Foamposites ist etwas Besonderes: Sie öffnet sich in der Mitte, was ein ansprechendes Display und einen hochwertigen Look bietet.

Diese Kollaboration kommt nicht von ungefähr. Echte „Tekken“-Fans wissen, dass der Charakter Kazuya Mishima, der als Inspiration hinter diesem Foamposite-Design steht, in seiner Biografie von „Tekken 1“ als „Sneakersammler“ beschrieben wird.