Nintendo Museum erweitert sein Angebot

Im Herbst 2026 bekommt das Nintendo-Museum in Kyoto nicht nur neue Ausstellungsstücke, sondern auch ein eigenes Restaurant, inklusive Zelda-Deko und viel Videospiel-Flair.

Das Nintendo Museum in Japan plant die Eröffnung des „Super Family Restaurant“. Der neue Gastronomiebereich erweitert das bestehende Café-Angebot und setzt auf Speisen, Desserts sowie bekannte Nintendo-Motive. Für Fans dürfte der Besuch damit noch ein Stück immersiver werden.

Das 2024 eröffnete Nintendo Museum gilt als zentrale Anlaufstelle für die Geschichte des Unternehmens und seiner Entertainment-Produkte. Besucher erleben dort eine Mischung aus Ausstellung und interaktiven Stationen. Der Eintritt erfolgt über ein Losverfahren, und für viele Mitmach-Attraktionen werden digitale Münzen benötigt, von denen pro Besuch nur eine begrenzte Anzahl verfügbar ist. Aktuell gibt es zudem spezielle Eintrittspässe zum 40-jährigen Jubiläum von „Super Mario Bros.“