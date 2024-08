Nintendo stellt interaktives Museum in Japan vor

Nintendo eröffnet noch in diesem Jahr das offizielle Nintendo-Museum in Japan. Was Fans dort erwartet, präsentiert Shigeru Miyamoto in einem Video.

In Nintendos jüngstem Direct-Livestream, der sich normalerweise auf kommende Spiele konzentriert, wurde das weltweit erste Nintendo-Museum in Kyoto, Japan, vorgestellt. Shigeru Miyamoto leitete die Präsentation und bot eine Führung durch das Museum an, das am 2. Oktober eröffnet wird.

Das Museum befindet sich auf dem Gelände von Nintendos ursprünglicher Spielkartenfabrik und verfügt über einen Aussenbereich, der auf der legendären „Mario“-Reihe inspiriert wurde. Im Inneren können die Besucher in acht Bereichen des Erdgeschosses verschiedene interaktive Exponate erkunden, darunter eine riesige Wii-Fernbedienung und überdimensionierte Controller. Im zweiten Stock gibt es eine Galerie, die Nintendos Produkte aus verschiedenen Epochen zeigt, vom NES bis zur Gegenwart. Ein Themen-Café und ein Shop mit exklusivem Museums-Merchandise laden derweil zum Verweilen ein.