Nintendos neue Gashapon-Kugeln dienen als Ersatzteile

Wer Urlaub in Japan macht, kommt an den beliebten Gashapon-Automaten nicht vorbei. Die kleinen oder manchmal auch grossen Kugeln enthalten verschiedene Überraschungen – eine Reihe neuer Spielzeuge hat wohl aber auch einen grösseren Wert für eure offiziellen Controller.

Im Internet berichten derzeit zahlreiche Einwohner und Besucher über neue Schlüsselanhänger, die in mehreren offiziellen Nintendo-Läden in Japan eingeführt wurden. Überraschenderweise können einige der Komponenten davon allerdings nicht nur als Deko, sondern auch als Ersatzteile für die offiziellen Controller verwendet werden. Nutzer haben so die Möglichkeit, die Farbe der Tasten zu ändern.

Hier gibt es inzwischen Berichte über Verwendung beim Nintendo 64, Game Cube und Super Nintendo.