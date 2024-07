Nostalgie pur: Godzilla Minus One/Minus Color

Gute Nachrichten für „Godzilla“-Fans: „Godzilla Minus One/Minus Color“, eine Schwarz-weiss-Version des Kinohits aus 2023, feiert bald Premiere auf Netflix. Das ikonische Monster begeistert die Welt seit rund 70 Jahren und bleibt ein Erfolgsgarant für alle Generationen von Film-Fans.

„Godzilla Minus One“ gewann im März 2024 den Oscar für die besten visuellen Effekte. Der Film feierte sein Streaming-Debüt auf Netflix am 1. Juni und wurde sofort ein Hit. Nun können Netflix-Zuschauer auch die Schwarz-weiss-Version des Films sehen, die am 26. Januar in die Kinos kam. Regisseur Takashi Yamazaki erklärte, dass die Umwandlung in Schwarz-weiss sorgfältig Szene für Szene erfolgte.

„Godzilla Minus One/Minus Color“ startet am 1. August auf Netflix und sorgt für einen Nostalgie-Boost.