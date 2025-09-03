Jetzt ist es offiziell: Call of Duty bekommt einen Film

In Zusammenarbeit mit Activision, Entwickler der beliebten „Call of Duty“-Reihe, wird Paramount einen Live-Action-Film zu realisieren, um das ikonische Videospiel-Universum auf die grosse Leinwand zu bringen.

Paramount kündigt an, bekannte Elemente der Spielreihe zu bewahren, möchte aber gleichzeitig neue Zielgruppen damit ansprechen, um sowohl langjährige Fans als auch Neulinge zu begeistern. Rob Kostich, Präsident von Activision, betonte die verbindende Kraft der Serie durch ihre fesselnden Action-Elemente und Erzählungen.

Details zur Handlung und ein Veröffentlichungstermin sind noch nicht bekannt. Da das Projekt jedoch noch in der frühen Entwicklungsphase ist, wird der Film voraussichtlich nicht vor 2027 erscheinen. Angesichts der massiven globalen Fangemeinde wird die Vorfreude gross sein, denn „Call of Duty“ beeinflusst bereits seit über zwei Jahrzehnten die Popkultur.