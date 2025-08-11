One Piece: Erster Blick auf Staffel 2

Die erste Staffel der Netflix-Live-Action-Adaption von „One Piece“ begeisterte sowohl Fans als auch Kritiker. Nun fiebern beide Gruppen der zweiten Staffel entgegen – und Netflix gewährt erstmals einen Vorgeschmack.

Die Strohhutbande steht vor einer noch grösseren Reise. Staffel 2 wird gleich mehrere Manga-Arcs adaptieren – von Loguetown über Reverse Mountain, Whiskey Peak und Little Garden bis nach Drum Island, wo mit Tony Tony Chopper (Mikaela Hoover) ein Fanliebling seinen Einstand feiert.

Im Mittelpunkt steht weiterhin die Geschichte des jungen Abenteurers Monkey D. Luffy, der den legendären Schatz One Piece finden und König der Piraten werden will. Dafür muss er seine Crew erweitern, ein Schiff finden, die Weltmeere bereisen und sich gegen Marine und Rivalen behaupten. An seiner Seite: Zoro, Nami, Usopp und Sanji.

Ein genaues Startdatum steht noch aus – doch 2026 wird die Strohhutbande erneut in See stechen.