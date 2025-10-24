One Piece legt wieder ab

Bald stechen die „One Piece“-Charaktere dank Netflix erneut in See. Die Titel der kommenden Episoden versprechen Abenteuer, die sich eng an den legendären Arcs der Manga-Vorlage orientieren.

Die zweite Staffel der Live-Action-Serie „One Piece“ umfasst acht Folgen und bringt neben der vertrauten Strohhut-Crew auch neue Figuren mit an Bord.

Unter dem Titel „One Piece – Into the Grand Line“ segeln Ruffy und seine Crew endlich in das sagenumwobene Meer, das jedem Piraten Respekt einflösst: die Grand Line. Die mutmasslichen Folgentitel sind kürzlich online aufgetaucht – eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus. Fans erkennen dennoch sofort, wohin die Reise geht: Episoden wie „Big Trouble in Little Garden“, „Wax On, Wax Off“ und „Reindeer Shames“ deuten bekannte Geschichten an.

Der Start der zweiten Staffel ist derzeit für 2026 geplant.