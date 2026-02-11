One Piece: Netflix zeigt Trailer zur zweiten Staffel

Netflix hat den ersten Trailer zur zweiten Staffel von „One Piece“ enthüllt und gibt damit einen konkreten Ausblick auf das neue Kapitel der Strohhut-Piratenbande.

Die neuen Folgen führen Ruffy und seine Crew in die legendäre Grand Line, konfrontieren sie mit der Organisation Baroque Works und bringen bekannte wie neue Figuren ins Spiel. Neben spektakulären Schauplätzen rückt auch Fanliebling Chopper stärker in den Fokus. Acht Episoden sind geplant.

Der Trailer zeigt unter anderem Reverse Mountain mit seinem gegenläufigen Fluss, den Riesenwal Laboon und die Dinosaurier-Insel Little Garden. Auch alte Bekannte mischen wieder mit: Buggy der Clown (Jeff Ward) kehrt zurück und sorgt gemeinsam mit der Führung von Drum Island für neue Probleme. Wer die erste Staffel gesehen hat, merkt schnell: Der Ton wird etwas rauer, die Konflikte klarer.

Staffel 2 von „One Piece“ feiert am 10. März 2026 Netflix-Premiere.