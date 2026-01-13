One Piece Staffel 2 startet mit neuem Trailer durch

Netflix hat einen neuen Trailer zu „One Piece“ Staffel 2 veröffentlicht – und macht klar: Für die Strohhut-Crew wird es grösser, chaotischer und vor allem gefährlicher.

Die Live-Action-Serie nimmt Kurs auf die sagenumwobene Grand Line, führt mit Baroque Works eine neue Gegenspieler-Organisation ein und teasert zugleich den lange erwarteten ersten Auftritt von Nico Robin.

Im Zentrum der zweiten Staffel steht die Reise der Strohhut-Piraten in das legendäre Seegebiet, das Fans seit Beginn der Geschichte begleitet. Laut Netflix warten dort auf Ruffy, Nami, Zoro und Co. unberechenbare Inseln, neue Gegner und der nächste entscheidende Schritt auf dem Weg zum „One Piece“.

Noch vor dem Start hat Netflix bereits Staffel 3 bestätigt – inklusive Portgas D. Ace. Staffel 2 startet am 10. März 2026.