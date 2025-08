One Piece Staffel 2: Neue Story-Details enthüllt

Der Start der zweiten Staffel des Netflix-Hits „One Piece“ rückt immer näher – und nun hat der Streamingdienst weitere spannende Details enthüllt.

Laut Manga- und Serienschöpfer Eiichirō Oda wird die neue Staffel die Arcs Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden und Drum Island umfassen. Fans dürfen sich auf eine gefährliche Reise über den Reverse Mountain in die Grand Line freuen – die Heimat mächtiger Piraten und finsterer Organisationen. Im Zentrum steht die Verbrecherorganisation Baroque Works, angeführt von Sir Crocodile alias Mr. 0, verkörpert von Joe Manganiello.

Oda lobt die Besetzung und verspricht, dass Staffel 2 die erste sogar übertreffen wird. Die Dreharbeiten sind inzwischen abgeschlossen, die Veröffentlichung ist für 2026 geplant.

Für den One Piece Day am 9. und 10. August in Tokio heizt Netflix die Vorfreude zusätzlich an – mit der geheimnisvollen Ankündigung: „Etwas Grosses naht.“