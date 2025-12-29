One-Punch Man geht weiter

„One-Punch Man“ bekommt keine Ruhe, denn Staffel 3 wird mit einem zweiten Teil fortgesetzt – Fans müssen sich allerdings gedulden.

Nach Episode 12 ist Schluss, aber nicht das Ende der Story. Bandai Namco Filmworks offiziell angekündigt: Die Geschichte wird in einem zweiten Teil fortgesetzt. Der veröffentlichte Teaser knüpft direkt an das Staffelfinale vom 28. Dezember an.

Die dritte Staffel von „One-Punch Man“ wird 2027 die Fortsetzung des Monster Association Arc aus dem Manga zeigen. Die offizielle Zusammenfassung lautet: