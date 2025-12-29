One-Punch Man geht weiter

„One-Punch Man“ bekommt keine Ruhe, denn Staffel 3 wird mit einem zweiten Teil fortgesetzt – Fans müssen sich allerdings gedulden.
Nach Episode 12 ist Schluss, aber nicht das Ende der Story. Bandai Namco Filmworks offiziell angekündigt: Die Geschichte wird in einem zweiten Teil fortgesetzt. Der veröffentlichte Teaser knüpft direkt an das Staffelfinale vom 28. Dezember an.
Die dritte Staffel von „One-Punch Man“ wird 2027 die Fortsetzung des Monster Association Arc aus dem Manga zeigen. Die offizielle Zusammenfassung lautet:
Obwohl die Hero Association einen Überraschungsangriff des Heldenjägers Garou und einen Überraschungsangriff der Monster Association abwehren kann, wird der Sohn eines mächtigen Unterstützers entführt. Tatsumaki und andere Helden der S-Klasse versammeln sich, um eine Rettungsaktion zu starten, aber Narinki, der seinen Sohn unbedingt retten will, bildet seine eigene Söldnertruppe. Fubuki besucht Saitama und schlägt ein Strategiegespräch vor, aber Saitama ist nicht interessiert und geht mit der Begründung, er werde Garou besiegen, während er einkaufen ist. Unterdessen wacht Garou, der im Versteck der Monster Association gefangen gehalten wurde, auf.