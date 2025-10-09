One-Punch Man ist in Kürze mit 3. Staffel zurück

In wenigen Tagen feiert „One-Punch Man“ sein grosses Comeback. Staffel 3 startet weltweit am 13. Oktober auf mehreren Streaming-Plattformen und bringt endlich wieder frische Abenteuer rund um den übermächtigen Helden Saitama.

Produziert wird die neue Staffel erneut von J.C. Staff, dem Studio hinter der zweiten Staffel. Das erfahrene Team rund um die kommende Staffel umfasst Serien-Autor Tomohiro Suzuki, Charakter-Designer Chikashi Kubota und Komponist Makoto Miyazaki – allesamt kreative Köpfe, die bereits entscheidend zum Erfolg der Serie beitrugen.

Kritiker und Fans blicken gespannt auf die neuen Folgen. Der erste Trailer stiess wegen vermeintlich schwacher Animationen auf gemischte Reaktionen. Ob das Studio diese Kritik ernst genommen und nachgebessert hat, wird sich bald zeigen.

Trotzdem ist die Vorfreude gross: Staffel 3 markiert nicht nur die Rückkehr von „One-Punch Man“, sondern auch den Beginn des 10-jährigen Jubiläums der ikonischen Marke.