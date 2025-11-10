Overcooked wird zur Reality-Show bei Netflix

Die beliebte Spielreihe „Overcooked“ bekommt ein neues Rezept spendirt: Gemeinsam mit Netflix entwickelt das Produktionsstudio A24 eine ungeskriptete Reality-Wettbewerbsserie, die das chaotische Kochspiel ins echte Leben bringt.

Netflix ist längst nicht mehr nur für Filme und Serien bekannt, sondern auch für kreative Reality-Formate wie „Nailed It!“, „Squid Game: The Challenge“ und „Floor Is Lava“. In diese Reihe soll nun auch „Overcooked“ treten. Das Projekt befindet sich derzeit noch in einer frühen Entwicklungsphase und markiert A24s ersten Schritt in den Bereich der Reality-Wettbewerbsshows.

Im Videospiel arbeiten ein bis vier Spieler als Köche zusammen, um unter Zeitdruck Gerichte zuzubereiten und zu servieren – während sie sich durch Küchen voller Chaos, Hindernisse und Gefahren kämpfen. Kommunikation, Teamwork und Nervenstärke sind gefragt, bevor die hungrigen Gäste die Geduld verlieren und das Restaurant verlassen.