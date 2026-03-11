Pandora bleibt im Spiel: Teil 4 von Avatar könnte kommen

Der neueste Teil der Reihe hat zwar weniger eingespielt als seine Vorgänger, doch die Zukunft von „Avatar“ wirkt weiterhin stabil.

„Avatar: Feuer und Asche“ spielte weltweit rund 1,45 Milliarden US-Dollar ein – ein Ergebnis, das normalerweise als grosser Erfolg gilt. Dennoch blieb der Film deutlich hinter „Avatar: Der Weg des Wassers“ zurück. Regisseur James Cameron hält einen vierten Teil der Reihe trotzdem für „sehr wahrscheinlich“.

Aktuell beobachtet das Team genau, wie das Publikum auf die neue Geschichte reagiert. Dahinter steckt auch eine Entwicklung in Hollywood: steigende Produktionskosten bei gleichzeitig unsicherem Kinomarkt. Cameron räumt selbst ein, dass künftige Filme effizienter produziert werden müssen. Für Fans der Reihe gibt es dennoch einen Grund zur Entspannung. Die Reise nach Pandora dürfte vorerst weitergehen.