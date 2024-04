Paramount enthüllt Featurette zu Knuckles

Die „Sonic“ Spin-Off-Serie „Knuckles“ erscheint in wenigen Wochen. Um Fans einzustimmen, veröffentlichte Paramount Pictures eine neue Featurette, die die Fans hinter die Kulissen führt.

Das veröffentlichte Video zeigt Adam Pally, Scott Mescudi, Cary Elwes, Rory McCann, Edi Patterson und Ellie Taylor, die erzählen, wie es wirklich war, mit „mit jedermanns Lieblings-Echidna-Krieger am Set von Knuckles zu arbeiten“.

In „Knuckles“ spielt Idris Elba die Hauptrolle in einer actiongeladenen Abenteuerkomödie, in der es um Selbstfindung geht. Der rote Igel erklärt sich bereit, Wade als seinen Schützling auszubilden und ihm die Kunst des Echidna-Kriegers beizubringen.

„Knuckles“ wird am 26. April 2024 erstmals auf Paramount+ ausgestrahlt.