Paramount Pictures enthüllt finalen Trailer zu A Quiet Place: Day One

Horror-Fans können es kaum erwarten und nun ist es fast soweit. „A Quiet Place: Day One“ kommt in Kürze ins Kino – aber nicht ohne einen finalen Trailer.

Paramount Pictures hat den finalen Trailer für „A Quiet Place: Day One“ veröffentlicht. Der Film ist die Vorgeschichte zu „A Quiet Place“ und hat bisher positive Kritiken erhalten.

Im Mittelpunkt steht Lupita Nyong'o, die versucht, eine Alien-Invasion in New York City zu überleben. In den weiteren Hauptrollen spielen Joseph Quinn, Alex Wolff und Djimon Hounsou, Regie führt Michael Sarnoski.

„A Quiet Place: Day One“ wird am 28. Juni 2024 in die Kinos kommen und vermutlich erneut für Angst und Schrecken sorgen.