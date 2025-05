Paramount verschiebt Kinostarts

Paramount hat seinen Veröffentlichungskalender überarbeitet, was zu Verzögerungen bei zwei heiss erwarteten Projekten führt: „Die Legende von Aang: Der letzte Luftbändiger“ und „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2“ müssen später als geplant in die Kinos. Immerhin gibt es ein kleines Trostpflaster: Der kommende „Avatar“-Film hat ein neues Logo erhalten.

„Die Legende von Aang: Der letzte Luftbändiger“ sollte ursprünglich am 30. Januar 2026 erscheinen, wurde nun jedoch auf den 9. Oktober 2026 verschoben – eine Verzögerung von über acht Monaten. Ein offizieller Grund für die Terminänderung wurde bisher nicht genannt.

Auch „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2“ ist betroffen: Statt wie geplant am 9. Oktober 2026 kommt der Animationsfilm nun erst am 17. September 2027 in die Kinos – fast ein Jahr später als ursprünglich vorgesehen. Für Fans eine herbe Enttäuschung, doch vielleicht zahlt sich die längere Wartezeit letztlich in Qualität aus.