Paranormal Activity soll wiederbelebt werden

Dem ikonischen Horror-Franchise „Paranormal Activity“ wird neues Leben eingehaucht, denn Paramount arbeitet wohl an einem neuen Film. Unterstützt wird er dabei von den legendären Horror-Veteranen James Wan und Jason Blum.

Die Story ist bisher geheim, doch das Projekt soll laut Berichten ganz oben auf der To-Do-Liste stehen – Horrorfans können sich also anscheinend in nicht allzu weiter Ferne auf neuen Nervenkitzel einstellen. Die Zusammenarbeit zwischen Wans Atomic Monster und Blums Blumhouse verspricht ein Meisterwerk.

Paramount nennt das Revival von „Paranormal Activity“ einen wichtigen Schritt, um die Reihe neu zu beleben, der originale DIY-Charme soll aber erhalten bleiben. Gesetzt werde auf Grusel, langsam steigende Spannung und unerwartete Momente.