PAW Patrol: Paramount Pictures enthüllt Trailer zum Film

Die Franchise „PAW Patrol“ geht in die nächste Runde. Paramount und Nickelodeon haben den offiziellen Trailer zu „The Mighty Movie“ veröffentlicht.

Noch in diesem Sommer kommt eine neue Generation von Helden auf die grosse Leinwand. In „PAW Patrol: The Mighty Movie“ geht es um einen magischen Meteor. In der offiziellen Synopsis heisst es:

„Als ein magischer Meteor in Adventure City abstürzt, verleiht er den PAW Patrol Welpen Superkräfte und verwandelt sie in die mächtigen Pups! Für Skye, das kleinste Mitglied des Teams, sind ihre neuen Kräfte ein wahr gewordener Traum. Doch die Lage spitzt sich zu, als der Erzrivale der Welpen, Humdinger, aus dem Gefängnis ausbricht und sich mit einem verrückten Wissenschaftler zusammentut, um die Superkräfte für die beiden Bösewichte zu stehlen. Da das Schicksal von Adventure City auf dem Spiel steht, müssen die Mighty Pups die Superschurken aufhalten, bevor es zu spät ist, und Skye muss lernen, dass selbst der kleinste Welpe den grössten Unterschied machen kann.“

Der Film soll am 29. September Premiere feiern.